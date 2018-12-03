Пн, 3.12.2018
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  • Честное фото: Кейт Хадсон показала фигуру через два месяца после родов

Честное фото: Кейт Хадсон показала фигуру через два месяца после родов

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File photo dated 06/03/16 of Kate Hudson, who has called for legal steps to follow the Time's Up movement and suggested that more women in boardrooms would be a big step forward.

ФОТО: Yui Mok / PA Wire/PA Images

​Актриса принципиально не использует фотошоп и старается быть максимально честной с поклонниками.

Два месяца назад 39-летняя Кейт Хадсон в третий раз стала матерью. На выходных она продемонстрировала, как выглядит теперь ее фигура.

ФОТО: Vida Press

По мнению поклонников, для матери троих детей она находится в хорошей форме. Кстати, актрисе есть куда стремиться – весной Кейт ждет роль в новом фильме.

Актриса занимается плаванием и танцами, а главное – старается включать в свой рацион максимально полезные продукты. «Главное для меня – сосредоточиться на здоровье», – признается Хадсон.

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