Честное фото: Кейт Хадсон показала фигуру через два месяца после родов
3 декабря 2018, 12:20
Актриса принципиально не использует фотошоп и старается быть максимально честной с поклонниками.
Два месяца назад 39-летняя Кейт Хадсон в третий раз стала матерью. На выходных она продемонстрировала, как выглядит теперь ее фигура.
По мнению поклонников, для матери троих детей она находится в хорошей форме. Кстати, актрисе есть куда стремиться – весной Кейт ждет роль в новом фильме.
Актриса занимается плаванием и танцами, а главное – старается включать в свой рацион максимально полезные продукты. «Главное для меня – сосредоточиться на здоровье», – признается Хадсон.