Честное фото: Кейт Хадсон показала фигуру через два месяца после родов

Два месяца назад 39-летняя Кейт Хадсон в третий раз стала матерью. На выходных она продемонстрировала, как выглядит теперь ее фигура.

ФОТО: Vida Press

По мнению поклонников, для матери троих детей она находится в хорошей форме. Кстати, актрисе есть куда стремиться – весной Кейт ждет роль в новом фильме.