Хочет, но молчит. В московском борделе появилась секс-кукла для милых дам

Центр для взрослых Dolls Hotel, в состав которого входит первый российский отель с возможностью аренды секс-кукол LumiDolls, показал первую куклу мужского пола по имени Алекс. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе компании.

— К нам приходит очень много пар, которые хотят разнообразить свой досуг, поступают просьбы от представительниц прекрасной половины человечества — им тоже интересно прикоснуться к будущему, испытать интимную связь с секс-роботом, — пояснил основатель Dolls Hotel Дмитрий Александров. — Мы решили удовлетворить потребности, привлечь к клубу дополнительное внимание.

Рост куклы Alex составляет 160 сантиметров, вес — 40 килограммов. Как и все куклы в LumiDolls, Алекс выполнен из медицинского силикона, применяемого в пластической хирургии.

По данным пресс-службы, стоимость аренды номера с секс-куклой Alex составляет около 65 евро в час. Приобрести куклу можно за 2000 евро, а выезд на дом обойдется в 200 евро.