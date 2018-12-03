Леонтьев заявил об окончательном уходе со сцены

Весна будущего года для главного Казановы российской эстрады будет ознаменована двумя важными событиями. 10 марта он даст концерт в Кремле под философски-обнадеживающим названием "Я вернусь...", а 19-го отметит 70-летие. После этого народный артист России думает проститься со сценой. Столь громкое заявление он сделал за кулисами "Песни года".
"Я хочу попрощаться со всей этой историей, – шокировал певец признанием журналистов. – Сколько же можно! Очень устал, буду просто лежать", - сказал он корреспонденту Дни.ру.
Поклонники гадают, что подвигло артиста на такой шаг. Ровно пять лет назад, накануне 65-летия, он говорил совсем другое. "Периодически наступает такое состояние, когда думаешь: как же надоело все, как же достало! Потом отоспишься, отлежишься, получишь новые впечатления и опять впрягаешься. Нет, отдохнуть, конечно, люблю, но больше месяца не получается. Ведь пока есть зрители, надо выходить на сцену. А что делать? Лежать на диване и копить жир, болезни, недомогания? К тому же допелся уже до такой фазы в своей жизни, что уже и остановиться не могу. Решил держаться до конца", – заявлял тогда артист.
Возможно, проститься со сценой артиста убедила его живущая в Америке жена Людмила Исакович. "Люся уже несколько месяцев задает ему вопрос: "Когда ты бросишь сцену, гастроли? – говорят друзья пары. – Перелеты, выступления отнимают много сил, а ведь Валера уже немолодой, и супруга беспокоится о его здоровье. Людмила прекрасно понимает, что мужа любят зрители, но пришло время подумать о себе. Он с ней согласен, хотя ему и будет непросто принять такое решение: все-таки свою жизнь он посвятил музыке".