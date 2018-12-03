Леонтьев заявил об окончательном уходе со сцены

Поклонники гадают, что подвигло артиста на такой шаг. Ровно пять лет назад, накануне 65-летия, он говорил совсем другое. "Периодически наступает такое состояние, когда думаешь: как же надоело все, как же достало! Потом отоспишься, отлежишься, получишь новые впечатления и опять впрягаешься. Нет, отдохнуть, конечно, люблю, но больше месяца не получается. Ведь пока есть зрители, надо выходить на сцену. А что делать? Лежать на диване и копить жир, болезни, недомогания? К тому же допелся уже до такой фазы в своей жизни, что уже и остановиться не могу. Решил держаться до конца", – заявлял тогда артист.