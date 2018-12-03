Зловещий дом покойной Бриттани Мерфи продали после двух трагических смертей

20 декабря 2009 года на главных страницах мировых СМИ появилась новость о том, что на 33-м году жизни Бриттани Мерфи внезапно скончалась в собственном доме на «Голливудских холмах», что раньше принадлежал Бритни Спирс. Официальной причиной смерти актрисы назвали пневмонию. Однако по сей день некоторые поклонники Бриттани уверены, что ее смерть (и смерть ее мужа Саймона Монджека, который скончался в том же доме через несколько месяцев) связана со злополучным домом, в котором она жила вместе с супругом.

Впрочем, вскоре к такому выводу пришел и Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса. На мысль о грибках в доме медиков навела смерть вдовца Саймона Монджека. Супруги умерли в этом доме при похожих обстоятельствах: 32-летняя Бриттани умерла в декабре 2009 году якобы от пневмонии, а ее 39-летний мужчина умер через пять месяцев от сердечного приступа. Ранее факт заражения дома грибком был отмечен и следователями, которые, однако, не считали его основной причиной трагедии.

Бриттани Мерфи и Майкл Дуглас. ФОТО: Rights Managed / REGENCY ENTERPRISES / Ronald Gra

По слухам, в доме была обнаружена токсичная плесень. Однако специалисты, проверявшие жилье Мерфи, так и не стали раскрывать правду представителям прессы. Недавно журналисты издания RadarOnline выяснили, что дом в Лос-Анджелесе наконец продали, спустя девять лет после двух трагических смертей.

Кадр из фильма с Бриттани Мерфи. ФОТО: Rights Managed / METRO-GOLDWYN-MAYER / Ronald Gra

Имя покупателя не сообщается, но известно, что ему пришлось выложить 14,5 миллионов долларов за этот особняк. Кроме того, в в бывшем жилье Бриттани Мерфи был сделан основательный ремонт, чтобы новым хозяевам ничего не напоминало о страшной трагедии.