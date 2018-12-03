Не рискуйте здоровьем! Четыре типа продуктов, которые вызывают рак

Сахар. Согласно данным, полученным учеными из Бельгии, сахар может способствовать росту злокачественных опухолей - это связано с тем, что процесс глиголиза (расщепления глюкозы) стимулирует размножение раковых клеток. Исследователи связывают чрезмерное потребление сахара с развитием рака прямой кишки, груди и мочевого пузыря. В то же время

совсем без сахара тоже нельзя: его низкая концентрация в крови и тканях мозга статистически коррелирует с высоким риском развития злокачественной опухоли нервной ткани.

От чего действительно нужно отказаться раз и навсегда - это искусственные сахарозаменители. Заменители сахара, искусственные красители и ароматизаторы, а также напитки и продукты, которые их содержат, могут быть очень токсичными для организма, подчеркивают медики. Злоупотребление продуктами, содержащими сахарозаменители, способно довести до возникновения рака горла, пищевода, желудка, пишет МедикФорум.

Колбасные изделия. Колбаса признана Международным агентством по исследованию рака (МАИР) продуктом с доказанной канцерогенной активностью - ее регулярное употребление эксперты связывают с развитием колоректального рака. Кроме того,

имеются научные данные о том, что привычка есть колбасу может привести к развитию рака груди. Вместо мясных изделий ученые рекомендуют чаще употреблять птицу или рыбу.

Изделия с высоким содержанием жира. Регулярное употребление жирных продуктов (в особенности содержащих трансжиры и животный жир) действует как стимулятор деления стволовых клеток в тканях кишечника, вызывающего рост злокачественных опухолей, - это показали эксперименты на мышах. Ученые считают, что злоупотребление жиром провоцирует необратимые мутации клеток, приводящие к возможному появлению рака не только в кишечнике, но и в других органах.

Обработанная пища. Многие ученые говорят о том, что рак вызывают не конкретные продукты, а способ их приготовления.

Наиболее опасна в этом плане ультраобработанная пища - хлеб и различная выпечка, газированные напитки, хлопья с сахаром, полуфабрикаты, мясные продукты.

Такая еда отличается высоким содержанием сахара, жира и соли при том, что в ней почти нет витаминов и клетчатки, и процесс ее усвоения может провоцировать опасные клеточные изменения.