Будьте очень осторожны! Пять самых опасных дней в декабре 2018 года

В любой потенциально опасный день стоит помнить о знаках Вселенной, предупреждающих о приближении неурядиц. Обычно перед "бурей" затишья не бывает, но иногда правила меняются. Нужно быть готовыми ко всему, так что сохраняйте предусмотрительность в любой из пяти опасных дней в декабре.

6 декабря - день финансовых неудач

Сочетание Стрельца и убывающей Луны в последней стадии принесет много проблем. Это будет день дисгармонии и постоянных неурядиц на работе, в бизнесе и в финансовых делах.

Рекомендуется с максимальной осторожностью брать кредиты, оформлять заемы, брать в долг и давать кому-либо деньги взаймы. Дорогостоящие приобретения тоже могут вызвать сложности.

Будьте предельно осторожны с обещаниями и их невыполнением. Это день сплетен, лжи и глобальных негативных перемен. Именно в такие дни меняется жизнь в целом, ухудшаются условия на работе и даже в любви. Люди могут чувствовать себя одинокими без особой на то причины.

10 декабря - самый опасный день месяца

Стихия Земли и растущая Луна своим симбиозом приведут к очень сильному энергетическому диссонансу. Пребывание Луны в знаке Козерога станет еще более опасным из-за третьего важного компонента - негативного аспекта Луны и Солнца. В этот день на небе и на Земле все идет наперекосяк.

Даже самые простые дела могут закончиться серьезными неурядицами.

Возрастет физическая и психическая утомляемость людей, когда привычные обязанности сложно выполнить, не отвлекаясь на посторонние мелочи.

Люди станут в значительной мере более вспыльчивыми либо, наоборот, перестанут обращать внимание на окружающий мир. Не слишком удачным день будет и на любовном фронте, так что провести его лучше, максимально фокусируясь на простых делах, не требующих большого количества сил и времени.

15 декабря - день повышенной импульсивности

Рост Луны, сопряженный с пребыванием в знаке Рыб, является причиной серьезного диссонанса в энергетических потоках. Специалисты dailyhoro.ru называют этот день особенно деструктивным, потому что Луна будет также находиться в квадратуре с Солнцем - в одном из самых опасных аспектов.

15 декабря возможны ссоры, конфликты и неприятные разговоры. Выяснение отношений лучше отложить на потом, потому что велик шанс сказать что-нибудь не то в пылу эмоций.

В этот день лучше побыть в уединении. Благо, что это будет суббота - можно провести больше времени в родных стенах. Не требуйте ничего от окружающих и не спешите с принятием важных решений.

20 декабря - день крушения планов и переживаний

Телец и растущая Луна в конечной фазе - не самое удачное сочетание, но масла в огонь добавит секстиль с Марсом. Такой аспект делает невозможным планирование дел.

Действовать 20 декабря лучше по вдохновению и по обстоятельствам. Вселенная захочет проверить нас на прочность, усиливая переживания и добавляя хлопот на ровном месте.

Стоит остерегаться энергетических вампиров и людей-манипуляторов. Каждый будет норовить оторвать от общего торта кусок побольше. Алчность погубит всех - не только людей без принципов и правил.

28 декабря - день ревности и зависти

Дева в сочетании с растущей Луной и пребыванием ее в оппозиции с Марсом спровоцирует резкий скачок негативных эмоций. Этот день пройдет во власти отрицательных мыслей, порожденных диссонансом энергии Огня и Земли.

В такие дни чаще всего случаются разрывы отношений и ссоры. Одни люди любят провоцировать, а другие - остро реагировать на раздражение нервной системы.