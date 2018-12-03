Галерея: победитель «Евровидения» Сальвадор Собрал устроил переполох в маленьком Тарту

В эти дни в Эстонии гостит победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал. В воскресенье вечером, 2 декабря, португальский музыкант выступил в тартуском в концертном доме «Ванемуйне».
В Тарту концерт прошел на ура: полный зал народу и аплодисменты стоя. Сегодня Собрал должен выступить в столичном театре «Эстония», где, по всей видимости, тоже будет аншлаг.
Собрал – 28-летний певец и автор песен из Португалии. В 2017 году он успешно выступил на «Евровидении» с песней «Amar pelos dois» и принес своей стране первое место.
После конкурса он сделал паузу в выступлениях, так как нуждался в пересадке сердца. В декабре 2017 году ему провели операцию, и в январе этого года музыкант вышел из больницы и вновь занялся музыкой. Минувшей весной Собрал был удостоен почетного знака, который ему вручил президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза.
Смотрите галерею с концерта в Тарту!