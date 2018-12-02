Одна из самых ярких и сексуальных звезд Голливуда, 32-летняя актриса Меган Фокс, блистала на телешоу Watch What Happens Live! в Манхеттене. Красавица-жена Брайана Остина Грина и многодетная мать выбрала для съемок стильный брючный костюм, изюминкой которого стал жакет с очень дерзким декольте, передает Pressa TV.