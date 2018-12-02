Выглядит странно… Платье с глубоким декольте изуродовало фигуру Тины Кароль

1 декабря в киевском Дворце спорта отгремела церемония вручения наград музыкальной премии M1 Music Awards 2018, на которой собрались самые популярные украинские исполнители, передает Сегодня.
"Певицей года" была признана Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK. "Певцом года" стал повелитель "молодых волчиц" Олег Винник, а "Прорывом года" назвали коллектив KAZKA.
Среди тех, кого отметили, был и фан-клуб Тины Кароль под названием "ФанТина", на странице которого в Instagram постоянно появляется самая свежая информация о звезде.
Звезда надела нежно-бирюзовое платье на тонких бретельках. В области декольте его украшало красное кружево, а на ногах Кароль были ярко-красные туфли с открытым носком. Правда, как отметили пользователи Сети в комментариях, отсутствие бюстгалтера и свободный крой плохо сказались на общем виде артистки.