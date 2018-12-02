Выглядит странно… Платье с глубоким декольте изуродовало фигуру Тины Кароль

"Певицей года" была признана Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK. "Певцом года" стал повелитель "молодых волчиц" Олег Винник, а "Прорывом года" назвали коллектив KAZKA.

Среди тех, кого отметили, был и фан-клуб Тины Кароль под названием "ФанТина", на странице которого в Instagram постоянно появляется самая свежая информация о звезде.

ФОТО: instagram/tinakarol_fantina

ФОТО: instagram/tinakarol_fantina