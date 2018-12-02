Альпинист снял на видео «горного призрака», наблюдающего за ним с вершины

Альпинисту Мэту Логри удалось заснять крайне редкое природное явление, известное как брокенский призрак или горный призрак. На кадрах видно, как в тумане двигается тень человека, которая окружена цветными кольцами. Однако не стоит спешить с выводами, поскольку этому есть логическое объяснение, сообщает The Sun.

Мэт занимается скалолазанием в течение десяти лет, и только дважды ему посчастливилось стать свидетелем брокенского призрака. На самом деле это его же тень, которая отражается на поверхности облаков. Для этого необходимо, чтобы стоял туман и одновременно светило солнце.

ФОТО: Reddit