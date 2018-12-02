Анастасия Стоцкая показала подросшую дочь

Свою дочь она вообще показала только этой осенью, устроив большую фотосессию. Тогда маленькая девочка, очень похожая на звездную маму, вызвала умиление у всех зрителей. Теперь же Стоцкая решила выставить ее фото в своем Инстаграме, на котором Вера в руках держит помаду, а перед ней лежит измазанная скатерть. Взгляд ребенка больше напоминает знаменитое выражение кота из Шрека, когда он пытался извиниться и спрятаться за шляпой.

Анастасия решила никак не подписывать фото, а просто поставила смайлики помады и девочки. Тут все понятно и без слов — мама не ругала девочку за эту «шалость», а восприняла ситуацию с юмором.