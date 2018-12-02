Анастасия Стоцкая показала подросшую дочь

Певица и актриса Анастасия Стоцкая не скрывает свою личную жизнь, но и не делает ее достоянием общественности. В отличие от многих своих коллег по шоу-бизнесу, которые с раннего возраста представляют своих детей зрителям, Анастасия предпочитает растить Сашу и Веру в тишине и заботе, не давая лишний раз поводов для шумихи.
Свою дочь она вообще показала только этой осенью, устроив большую фотосессию. Тогда маленькая девочка, очень похожая на звездную маму, вызвала умиление у всех зрителей. Теперь же Стоцкая решила выставить ее фото в своем Инстаграме, на котором Вера в руках держит помаду, а перед ней лежит измазанная скатерть. Взгляд ребенка больше напоминает знаменитое выражение кота из Шрека, когда он пытался извиниться и спрятаться за шляпой.
Анастасия решила никак не подписывать фото, а просто поставила смайлики помады и девочки. Тут все понятно и без слов — мама не ругала девочку за эту «шалость», а восприняла ситуацию с юмором.
Подписчики отметили, что Вера за эти месяцы заметно повзрослела, а также добавили, что стала очень похожа на своего старшего брата Александра, который в этом году пошел в первый класс. Из-за того, что в доме Стоцкой живет маленький ребенок, а Саше нужно соблюдать режим, жизнь актрисы резко изменилась. Она отказалась от богемного образа жизни, и теперь рано просыпается и рано засыпает.