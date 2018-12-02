Отец Марии Максаковой оставил ее без наследства

Не секрет, что отношения с матерью у Максаковой складывались не лучшим образом, хотя до 17 лет они дружили. Но затем ее мать поняла, что Мария превращается в «самостоятельную творческую единицу» и на этой почве у них возник конфликт. Отец артистки, дипломат и бизнесмен Петер Игенбергс пытался решить проблему, но потерпел неудачу.

И хоть мужчина безумно любил свою супругу, с которой прожил долгие годы, в эфире программы оперная певица призналась, что из-за разногласий в с Людмилой Максаковой, отец последние несколько лет имел вторую семью, в которой у него родился внебрачный сын Эрик. 16-летний парень является сводным братом Максаковой. Об этом она рассказала в рамках программы «Секрет на миллион».

«Это была такая драма. Папа попросил не говорить маме, я с ним провела двое суток, убеждая, что надо сказать ей. Будет хуже, когда он родится, кто-то другой скажет», — говорит Максакова.

Любимый отец Максаковой ушел из жизни в январе 2018 года. Изначально он составил завещание на свою жену, Людмилу Максакову, но затем изменил решение. Теперь там было прописано, что все российское имущество отойдет его жене, а латышское — двум детям, сыну от первого брака и Эрику. Но Марии Максаковой не оказалось в списке наследников.