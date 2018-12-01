Сб, 1.12.2018
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  • Фото: политик Яна Тоом удивила забавным маникюром

Фото: политик Яна Тоом удивила забавным маникюром «Как будто я специально лучше всех»

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ФОТО: Instagram

Депутат Европарламента Яна Тоом в субботу днем опубликовала в социальных сетях снимки своего нового маникюра. 

Аккуратные красные ноготки политика теперь с изюминкой. Один из них отличается по цвету, и на нем красуется шуточная надпись: «Как будто я специально лучше всех».

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

«Скромность – мое второе имя! Мелкое хулиганство, кстати, очень повышает тонус», – подписала снимок Яна Тоом.

Пользователи Сети оценили чувство юмора эстонского политика. 

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