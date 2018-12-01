Фото: политик Яна Тоом удивила забавным маникюром «Как будто я специально лучше всех»
1 декабря 2018, 17:43
Депутат Европарламента Яна Тоом в субботу днем опубликовала в социальных сетях снимки своего нового маникюра.
Аккуратные красные ноготки политика теперь с изюминкой. Один из них отличается по цвету, и на нем красуется шуточная надпись: «Как будто я специально лучше всех».
«Скромность – мое второе имя! Мелкое хулиганство, кстати, очень повышает тонус», – подписала снимок Яна Тоом.
Пользователи Сети оценили чувство юмора эстонского политика.