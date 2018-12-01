Цвет настроения черный: гости T1 кутят на открытии магазина Тимати

Торжественное открытие было доступно для всех посетителей торгового центра. С 15:00 до 16:00 прошла основная программа. Гостей ждали сюрпризы от Black Star, розыгрыши подарков, выступление twerk-танцовщиц, фокусника Александра Замашки, а также акробатов.

Отметим, что всего за пару недель Black Star Wear стал одним из самых популярных и обсуждаемых магазинов Таллинна и нового торгового центра T1 Mall of Tallinn, а партия одежды была почти полностью раскуплена в первые же несколько дней.