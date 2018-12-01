В Сети вновь набирает популярность ролик тайской модели Вичуды Чейчум, которая показывает, как с помощью фонариков выявить… грудные импланты.
Достаточно просто выключить в комнате свет, поднести фонарики к груди и подсветить силикон. Журналисты Дни.ру вместе с пластическим хирургом Юрием Диковым повторили эксперимент с фонарями.
Все большее количество женщин по всему миру прибегают к услугам пластических хирургов. Увеличить от природы маленькую грудь или сделать коррекцию формы после родов и кормления – самый популярный запрос в клиниках пластической хирургии. Женщины охотно расстаются с огромными суммами денег в обмен на бюст мечты. Красивая грудь привлекает внимание мужчин – факт, ни у кого не вызывающий сомнений. И главное, выглядит натурально – комар носа не подточит.
"Пластическая хирургия на таком уровне, что порой хирург может не отличить "сделанную" грудь даже при пальпации! – уверен Диков. – Размещение импланта под грудной мышцей позволяет сделать грудь абсолютно естественной на ощупь. Никаких швов уже не остается, так как разрез делается либо под мышкой, либо в ореоле соска. В моде естественность, клиентки хотят, чтобы их грудь выглядела натурально. Какая форма у женской груди? Это капля. И современные технологии позволяют получить именно эту форму. Никаких "шаров" давно нет. Что касается имплантов, то это силикон в чистом виде – материал очень хорошо изучен, его безопасность доказана. В теле он себя никак не проявляет. Даже на кормление не влияет (за редким исключением, что зависит от типа операции), срока годности тоже не имеет".
Так как же вывести даму на чистую воду поборнику натуральных форм?
Пластический хирург раскрывает несколько секретов для очень любвеобильных, но недоверчивых мужчин.
В современном мире настоящий мачо должен не только уметь завести женщину с пол-оборота. Не спешите к наступательным действиям! Разнообразьте свои любовные прелюдии весьма необычным способом – "зажгите" свою даму сердца. В преддверии нового года эти сексуальные игры будут как нельзя кстати. Как только вы окажетесь тет-а-тет в кромешной тьме, незамедлительно включайте на смартфоне фонарик и…ищите женщину!
"Силиконовую" женщину вы найдете по двум светящимся в темноте соблазнительным шарикам. Эти маячки – не что иное, как импланты в груди.