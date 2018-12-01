"Пластическая хирургия на таком уровне, что порой хирург может не отличить "сделанную" грудь даже при пальпации! – уверен Диков. – Размещение импланта под грудной мышцей позволяет сделать грудь абсолютно естественной на ощупь. Никаких швов уже не остается, так как разрез делается либо под мышкой, либо в ореоле соска. В моде естественность, клиентки хотят, чтобы их грудь выглядела натурально. Какая форма у женской груди? Это капля. И современные технологии позволяют получить именно эту форму. Никаких "шаров" давно нет. Что касается имплантов, то это силикон в чистом виде – материал очень хорошо изучен, его безопасность доказана. В теле он себя никак не проявляет. Даже на кормление не влияет (за редким исключением, что зависит от типа операции), срока годности тоже не имеет".