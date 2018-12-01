Ай, хороша! Самая сексуальная модель Британии показала роскошное тело в купальнике

Модель, на которую подписано 8 млн пользователей Instagram, отдыхает в Лос-Анджелесе, пишет Лайф.
Пышнотелая модель Деми Роуз наслаждается жизнью на полную катушку и не устает хвастаться этим в Instagram. 23-летняя девушка опубликовала видеоролик, где она танцует на яхте, повернувшись к камере в полоборота. При этом на брюнетку надет красный купальник, от которого невозможно оторвать глаз, сообщает Daily Mail.
Ролик Деми подписала следующими словами: "Жду с нетерпением наступающий 2019 год и те хорошие события, что он обещает!" Неизвестно, что за планы у модели, но по-видимому полуголыми фото дело не ограничится.
О модели стало известно после того, как она начала встречаться с известным рэпером Tyga. Но несмотря на то, что пара вскоре рассталась, популярность девушки продолжила набирать обороты. Сейчас на неё подписано около 8 млн человек со всего мира, и всё благодаря её пышным формам.