Сб, 1.12.2018
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  • Ай, хороша! Самая сексуальная модель Британии показала роскошное тело в купальнике

Ай, хороша! Самая сексуальная модель Британии показала роскошное тело в купальнике

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ФОТО: Vida Press

Модель, на которую подписано 8 млн пользователей Instagram, отдыхает в Лос-Анджелесе, пишет Лайф.

Пышнотелая модель Деми Роуз наслаждается жизнью на полную катушку и не устает хвастаться этим в Instagram. 23-летняя девушка опубликовала видеоролик, где она танцует на яхте, повернувшись к камере в полоборота. При этом на брюнетку надет красный купальник, от которого невозможно оторвать глаз, сообщает Daily Mail.

Ролик Деми подписала следующими словами: "Жду с нетерпением наступающий 2019 год и те хорошие события, что он обещает!" Неизвестно, что за планы у модели, но по-видимому полуголыми фото дело не ограничится.

О модели стало известно после того, как она начала встречаться с известным рэпером Tyga. Но несмотря на то, что пара вскоре рассталась, популярность девушки продолжила набирать обороты. Сейчас на неё подписано около 8 млн человек со всего мира, и всё благодаря её пышным формам.

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