Ай, хороша! Самая сексуальная модель Британии показала роскошное тело в купальнике

Пышнотелая модель Деми Роуз наслаждается жизнью на полную катушку и не устает хвастаться этим в Instagram. 23-летняя девушка опубликовала видеоролик, где она танцует на яхте, повернувшись к камере в полоборота. При этом на брюнетку надет красный купальник, от которого невозможно оторвать глаз, сообщает Daily Mail.

Ролик Деми подписала следующими словами: "Жду с нетерпением наступающий 2019 год и те хорошие события, что он обещает!" Неизвестно, что за планы у модели, но по-видимому полуголыми фото дело не ограничится.