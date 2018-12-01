Неописуемая красота: в Таллинне открылся первый в стране сад тропических бабочек

Butterfly Garden (Сад тропических бабочек) в торговом центре T1 - нечто совершенное новое для страны. Отличная возможность детям и взрослым отдохнуть от серых будней, забыться и получить массу положительных эмоций, ведь такие цветные красавицы-бабочки в живой природе так просто не даются человеку.

Здесь бабочек можно потрогать, покормить апельсином и сфотографироваться. И сад тропических бабочек уже открыт для клиентов с 1 декабря, 10:00. Работать он будет каждый день без выходных.

Как сказали порталу Limon.ee его основатели - Илья и Юлия Колесниковы, бабочки - это далеко не всё, что планируется. Подробнее - в коротком и содержательном интервью.