Неописуемая красота: в Таллинне открылся первый в стране сад тропических бабочек

Этого события жители и гости Таллинна ждали давно. И если магазины одежды и рестораны открываются в эстонской столице как грибы после дождя, то чем-то принципиально новым удивить требовательных посетителей торговых центров пока не удавалось.
Butterfly Garden (Сад тропических бабочек) в торговом центре T1 - нечто совершенное новое для страны. Отличная возможность детям и взрослым отдохнуть от серых будней, забыться и получить массу положительных эмоций, ведь такие цветные красавицы-бабочки в живой природе так просто не даются человеку.
Здесь бабочек можно потрогать, покормить апельсином и сфотографироваться. И сад тропических бабочек уже открыт для клиентов с 1 декабря, 10:00. Работать он будет каждый день без выходных.
Как сказали порталу Limon.ee его основатели - Илья и Юлия Колесниковы, бабочки - это далеко не всё, что планируется. Подробнее - в коротком и содержательном интервью.
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