Фото: ослепительная Меланья Трамп зажгла огоньки на главной елке США

На днях она выступила на конференции в Университете Либерти, посвященной проблеме злоупотребления опиоидами. Естественно, приезд такой важной гостьи не мог не вызвать ажиотаж: студенты заполнили зал и внимательно слушали речь, пишет Ofigenno.cc.

Для визита Мелания выбрала довольно сдержанный образ: серый костюм и черный топ смотрелись действительно на ура.

В этот же день первую леди ждало еще одно важное мероприятие — открытие главной елки США.

Кстати говоря, на Национальной аллее елку впервые поставили еще в 1923 году по указу президента Калвина Кулиджа.

Для такого события Мелания почти перевоплотилась в Снегурочку!

Белоснежное пальто с широким поясом, гольф с высоким горлом, перчатки в тон и высокие замшевые сапоги — такая красота, что глаз не отвести!

Супруга Дональда Трампа пребывала в чрезвычайно приподнятом настроении: много улыбалась и общалась с окружающими.

«Всем счастливых праздников!» — скромно дополнила она торжественную речь мужа.

Не только зажгла огоньки, а просто зажгла!

На празднике присутствовали и двое сыновей Трампа — Эрик и Дональд-младший, а также дочь Тиффани.