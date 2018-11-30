Фото: ослепительная Меланья Трамп зажгла огоньки на главной елке США

Кого нельзя упрекнуть в лени и увиливании от обязанностей, так это первую леди США. В прессе долгое время обсуждали то, что Мелания не была рада новой роли, но спустя два года смирилась с этим и показала себя во всей красе.
На днях она выступила на конференции в Университете Либерти, посвященной проблеме злоупотребления опиоидами. Естественно, приезд такой важной гостьи не мог не вызвать ажиотаж: студенты заполнили зал и внимательно слушали речь, пишет Ofigenno.cc.
Для визита Мелания выбрала довольно сдержанный образ: серый костюм и черный топ смотрелись действительно на ура.
В этот же день первую леди ждало еще одно важное мероприятие — открытие главной елки США.
Кстати говоря, на Национальной аллее елку впервые поставили еще в 1923 году по указу президента Калвина Кулиджа.
Для такого события Мелания почти перевоплотилась в Снегурочку!
Белоснежное пальто с широким поясом, гольф с высоким горлом, перчатки в тон и высокие замшевые сапоги — такая красота, что глаз не отвести!
Супруга Дональда Трампа пребывала в чрезвычайно приподнятом настроении: много улыбалась и общалась с окружающими.
«Всем счастливых праздников!» — скромно дополнила она торжественную речь мужа.
Не только зажгла огоньки, а просто зажгла!
На празднике присутствовали и двое сыновей Трампа — Эрик и Дональд-младший, а также дочь Тиффани.
Мелания Трамп не раз говорила, что Рождество — ее любимый праздник, готовиться к которому она начинает еще летом.