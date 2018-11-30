Анна Седокова сделала пикантное признание

Экс-участница группы ВИА Гра, певица Анна Седокова рассказала поклонникам, какой типаж девушек ей нравится. На своей Instagram-странице звезда опубликовала откровенные фотографии вместе с двумя девушками.
"Меня часто спрашивают – "какой типаж девушек мне нравится?". Вот такой. Невероятно талантливый. Я их искала, и я нашла",
– написала Седокова.
Она отметила, что ее музыка никогда не была для детей, передает Rus.tvnet.lv.
"Моя музыка никогда не была для детей. Она скорее для мамочек. Для моих самых жарких мамочек во Вселенной... "
- подчеркнула певица.
Публикация звезды вызвала нешуточные споры в комментариях.
Ночь же уже почти, значит можно.) Хочу сказать, что со вчерашнего дня моя концертная программа стала ещё 🔥 Меня часто спрашивают - «какой типаж девушек мне нравится?». Вот такой. Невероятно талантливый. Я их искала и я нашла. Представляю вам моих самых талантливых девочек, ставших часть моей #sedokovateam Уже с декабря, мы будем вместе на сцене делать жарко и #таквлажномеждунами Так что, жду вас на моих концертах. Одна Аня хорошо, а втроём всегда лучше 💋 Спокойной ночи! И до встречи в ваших мечтах ❤️ P.S. И да, моя музыка никогда не была для детей. Она скорее для мамочек. Для моих самых жарких мамочек во вселенной 👅 P.s. Показать ещё пару жарких фото в сториз ? Завтра в 10утра у нас репетиция . Сделать Прямой Эфир ??
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Вчера мы много говорили с @juliadzhulay , пока она делала мне этот невероятный мейк и укладку ❤️ О новом этапе в жизни, переменах, которые очевидны, но на которые порою так сложно решиться и как же жить дальше, когда сделал шаг вперед ! И вот несколько важных штук, которые работают девочки ! 👆🏼 1. Грустные женщины-печальки не нужны никому ! Если тебе самой с собой не хорошо , я к тебе прости , но никогда не прийду. Я хочу туда где легко и весело ! Так что уж изволь привлекать меня праздником и счастьем , а не тоскою зеленую 🤢 2. Прекрати ругать себя за все. Вот это я его так подавила, это я не смогла 🤮Все ты смогла. Все в этой жизни ( особенно мужчины ) живут исключительно так, как хорошо им. Вот Гектор у меня ещё не может решения принимать за себя, а любой парень, после 20 лет, точно уже может! Твоему-то сколько, не пять же лет? Сам виноват 👼🏻 3. Не бойтесь отпускать людей из своей жизни. Им порою нужно уйти , чтобы стать счастливыми. Без вас и это ок! Это нормально! Человеку нужно выйти пописать, например, а ты его держишь в комнате и говоришь - «ну не уходи. Ну побудь ещё. Ну зачем ты уходишь». А он злится на тебя все больше. Болит все у него (или неё) там. Сделает все свои дела и вернуться. Счастливый и освобождённый и тут твоё решение, как поступать дальше. Вытирать за ним или нет .) 👩🏼🔬 4. Каждый день, грустно взирая в окно, ты упускаешь тысячи возможностей ! 🌴 Встречи с десятками мудрых красивых людей ! Новые знания и эмоции. Завтра может на Землю инопланетяне прилетят , а ты не накрашенная , без причёски , в халате и ещё не запилила ни одной красивой секси фоточки сегодня ))))) Вот я запилила 😂😘 Все будет потрясающе ! Верь мне ) P.S. А за мой прекрасный цвет волос и их здоровье спасибо любимые @hairsilk ❤️