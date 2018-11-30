«Икона стиля». Васильев вынес Бузовой «модный приговор»

По мнению эксперта, модный секрет звезды «Дома-2» заключается в том, что она проявляет свой вкус, не выбиваясь из рамок обыденности. То есть у поклонников Бузовой есть шанс подражать её стилю без особых затрат, пишет Life.ru .

«Именно Бузова сегодня является отражением вкуса нашего народа и иконой стиля для него, — рассуждает Васильев. — Она близка и понятна. Не семи пядей во лбу, но и не дура. В меру вульгарная, но все-таки держится в рамках. У нее во всем усреднённый стандарт. Образец обыденности. Ее пример позволяет и другим девушкам, мечтающим прославиться, думать, что и они смогут стать звездой».