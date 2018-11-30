Пт, 30.11.2018
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«Икона стиля». Васильев вынес Бузовой «модный приговор»

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Ольга Бузова

ФОТО: Алексей Филиппов / РИА Новости

По мнению известного телеведущего, ей удается проявлять фантазию и хороший вкус, но все-таки оставаться в рамках обыденности.

Историк моды, стилист и телеведущий Александр Васильев считает современной иконой стиля Ольгу Бузову. Такую мысль он озвучил в интервью изданию КП.

По мнению эксперта, модный секрет звезды «Дома-2» заключается в том, что она проявляет свой вкус, не выбиваясь из рамок обыденности. То есть у поклонников Бузовой есть шанс подражать её стилю без особых затрат, пишет Life.ru.

«Именно Бузова сегодня является отражением вкуса нашего народа и иконой стиля для него, — рассуждает Васильев. — Она близка и понятна. Не семи пядей во лбу, но и не дура. В меру вульгарная, но все-таки держится в рамках. У нее во всем усреднённый стандарт. Образец обыденности. Ее пример позволяет и другим девушкам, мечтающим прославиться, думать, что и они смогут стать звездой».

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