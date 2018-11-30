ТОП-12 самых покупаемых товаров из IKEA

Несмотря на то, что известный бренд до эстонского рынка так и не дошел, наши соотечественники находят лазейки и покупают вещи в этом магазине, например, в Латвии или Финляндии. Также спросом пользуется и IKEA в России.

1. Рамки «Рибба» для картин и фотоснимков

ФОТО: Ikea.com

Простота – одна из самых основных фишек IKEA, и фото-рамки серии как раз нам об этом сообщают. В России можно приобрести рамки только двух цветов – черного и белого.

2. Кружка Фэргрик

Простая белая кружка без каких-либо «излишеств» подходит к совершенно любому дизайну кухни и настроению.

3. Диван «Клиппан»

Диван из искусственной кожи по карману даже бедному студенту! К тому же он занимает совсем мало места. Его ширина: всего 180 см. Диван «Клиппан» изготовлен из разных цветов. В жизни случается всякое, и если вдруг изделие чем-то испачкается, то можно просто поменять чехол.

4. Стол «Докста»

Ваша кухня выполнена в стиле минимализм? Тогда этот стол точно дополнит ваш интерьер! Стулья разного типа будут выделяться на фоне белого стола.

5. Мебель «Экторп»

Прочная и надежная мебель, ее особенности: это чехлы, которые меняются, крепкие швы, разнообразные подушки. Даже долгие годы пользования мебелью не вызовут надоедание в ней.

6. Журнальные столы «Лакк»

Стол есть разных размеров, что дает возможность выбирать тот, который подойдет под габариты того места, где он будет стоять. Также можно выбрать цвет, покрытие. Стол «воздушный» и его без труда можно передвигать.

7. Ковры «Стокгольм»

ФОТО: Ikea.com

Яркие ковры в полоску изготавливаются вручную в Индии. Ковер очень привлекательно выглядит и доступен в разнообразных цветовых комбинациях.

8. Коврик «Лудде»

Уютный белый коврик из овчины будто бы так и просится, чтобы его постелили ближе к камину для теплых посиделок! Шерсть отталкивает грязь благодаря специальной обработке, также она долговечна. Стирать в машинке не рекомендуется.

9. Стильное хранение вещей «Каллакс»

Серия полок для хранения «Экспедит» вернулась в новом дизайне и теперь называется «Каллакс». Шкафчики и полки есть разных размеров и можно не бояться нанести царапины, так как они устойчивы к повреждениям.

10. Каркасы для кроватей «Мальм»

У этих кроватей есть две особенности: это возможность поднимать ее по своему желанию – выше, и удобное пространство для хранения необходимых вещей.

11. Кресло «Поэнг»

ФОТО: Ikea.com

Одно из самых популярных товаров компании IKEA. В честь 40-летия кресла были выпущены новые модели обивки и каркасы, относящиеся к ограниченной серии.

12. Стеллаж «Билли»

Это самый востребованный товар бренда во всем мире! Со временем, по мере расширения своей библиотеки, стеллаж можно дополнить новыми полками, подобрав необходимую высоту, ширину, и даже подобрать отделку.