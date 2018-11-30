Сменившая пол модель станет матерью после участия в конкурсе «Мисс Вселенная»

Анхела родилась и росла мальчиком, но к 16 годам прошла гормональную терапию. В 24 года благодаря сложной операции она полностью перевоплотилась в женщину. Понсе сообщила, что в детстве ей приходилось тяжело, окружающие не понимали ее стремления к перемене пола.

Девушка часто сталкивается с дискриминацией, даже в сфере моды и красоты, где всегда царила либеральная атмосфера, ее права ущемлялись. "Индустрия моды любит говорить о свободе и творчестве. Но много раз я ходила на кастинг, и мне давали работу, а потом в агентство звонили и говорили, что передумали, потому что они узнали, что я трансженщина", – рассказала красотка.

ФОТО: Paul White / AP

Модель мечтает не только о короне – девушка грезит материнством. "В детских домах толпы детей, которые ждут усыновления, и я могу стать матерью, как и любая другая женщина", – отметила Анхела. Красотка уверена, что быть родителем – это значит больше, чем просто "наличие яичников".