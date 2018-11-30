Где в Таллинне купить наивкуснейшие сырные шарики и закуски: топ-5 быстрых мест

Когда у нас много свободного времени, мы идем в любимый ресторан и заказываем там изысканные блюда. А когда у нас вся жизнь впереди, идем в магазин, покупаем продукты и готовим самостоятельно дома. Но бывают моменты, когда хочется сырных шариков или закусок, а готовить их самому нет времени...
Естественно, это далеко не все места, где продают вкусные сырные шарики, поэтому будем рады, если вы напишите в комментариях и свои любимые места.
Легендарный киоск STAAP
Работает круглосуточно, находится по адресу: Нымме-теэ, 34
В наличии имеются сырные закуски четырех видов: сырные шарики Чеддер, сырные шарики Чеддер с перчиком Халапеньо, сырные палочки Моцарелла, сырные палочки Моцарелла с перчиком Халапеньо. Стоимость без соуса - около 5 евро. Порция большая и сытная. В наличии и другие закуски, а также салаты и фастфуд.
Легендарный Söögiplats в Ласнамяэ
Работает каждый день с 7:00 до 23:00, находится по адресу: Пунане, 48.
В наличии бывают разные виды сырных шариков, лучше всего уточнять на месте. Особенно вкусные - домашние сырные шарики, подаются с огурчиком и помидорчиком, а также соусом. Одна порция стоит менее 3 евро. Если хочется чего-то большего, можно насладиться предложением дня - супом, вторым и блинчиками - за 5 евро.
Kompressor в Старом городе
Работает каждый день с 11:00 до 23:00, находится по адресу: Ратаскаэву, 3.
В наличии имеются большие жареные сырные шарики с чесночным соусом. Их стоимость за годы не сильно изменилась, составляет около 3 евро за порцию. Помимо сырных шариков в заведении можно насладиться наивкуснейшими и огромными блинчиками.
Заправочные станции Olerex с кафе
Находятся по всей Эстонии, работают почти всегда круглосуточно.
В наличии имеются сырные палочки Моцарелла стоимость около 3 евро, соус в заказ не включен. Зато вам их очень быстро приготовят и уже через несколько минут вы сможете насладиться этой вкусной и любимой многими сырной закуской.
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s
Находятся в разных городах Эстонии, для автомобилей почти все рестораны открыты круглосуточно
В продаже имеется небольшая порция острых сырных наггетсов, в коробке 4 штучки. Стоимость - менее 2 евро за порцию. Соус покупается отдельно.
Приятного всем аппетита! Ждем ваших комментариев!