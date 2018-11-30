Где в Таллинне купить наивкуснейшие сырные шарики и закуски: топ-5 быстрых мест

Естественно, это далеко не все места, где продают вкусные сырные шарики, поэтому будем рады, если вы напишите в комментариях и свои любимые места.

Легендарный киоск STAAP

Работает круглосуточно, находится по адресу: Нымме-теэ, 34

В наличии имеются сырные закуски четырех видов: сырные шарики Чеддер, сырные шарики Чеддер с перчиком Халапеньо, сырные палочки Моцарелла, сырные палочки Моцарелла с перчиком Халапеньо. Стоимость без соуса - около 5 евро. Порция большая и сытная. В наличии и другие закуски, а также салаты и фастфуд.

Легендарный Söögiplats в Ласнамяэ

Работает каждый день с 7:00 до 23:00, находится по адресу: Пунане, 48.

В наличии бывают разные виды сырных шариков, лучше всего уточнять на месте. Особенно вкусные - домашние сырные шарики, подаются с огурчиком и помидорчиком, а также соусом. Одна порция стоит менее 3 евро. Если хочется чего-то большего, можно насладиться предложением дня - супом, вторым и блинчиками - за 5 евро.

Kompressor в Старом городе

Работает каждый день с 11:00 до 23:00, находится по адресу: Ратаскаэву, 3.

В наличии имеются большие жареные сырные шарики с чесночным соусом. Их стоимость за годы не сильно изменилась, составляет около 3 евро за порцию. Помимо сырных шариков в заведении можно насладиться наивкуснейшими и огромными блинчиками.

Заправочные станции Olerex с кафе

Находятся по всей Эстонии, работают почти всегда круглосуточно.

В наличии имеются сырные палочки Моцарелла стоимость около 3 евро, соус в заказ не включен. Зато вам их очень быстро приготовят и уже через несколько минут вы сможете насладиться этой вкусной и любимой многими сырной закуской.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s

Находятся в разных городах Эстонии, для автомобилей почти все рестораны открыты круглосуточно

В продаже имеется небольшая порция острых сырных наггетсов, в коробке 4 штучки. Стоимость - менее 2 евро за порцию. Соус покупается отдельно.