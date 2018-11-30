Позитив в конце недели: самая яркая русская балерина Эстонии устроила веселые танцы на пуантах

На днях хореограф Мария Гольцман вместе со своей труппой представили зрителям балет-сказку для детей и взрослых - «Алиса в стране Чудес», представление прошло с аншлагом. «Замечательно-чудесная, сказочная, красочная, танцевальная, музыкальная и немножечкко сумасшедшая получилась Алиса», - сказала Мария Гольцман.

Мария Гольцман и Света Карабут ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Мария Гольцман меньше, чем за минуту надела пуанты в прямом эфире Limon LIVE, удивила ведущих Эдгара Гергеля и Свету Карабут своими яркими танцами. Кроме того, Мария смогла угадать исполнителей всех загаданных для нее песен про балет.

Также в этом выпуске мы поговорили о конкуренции в балете и многом другом.