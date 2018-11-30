Пт, 30.11.2018
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  • Позитив в конце недели: самая яркая русская балерина Эстонии устроила веселые танцы на пуантах

Позитив в конце недели: самая яркая русская балерина Эстонии устроила веселые танцы на пуантах ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО!

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Сегодня в гостях у Limon LIVE не просто красивая и успешная женщина, а самая настоящая русская королева балета из Эстонии - Мария Гольцман. Отменное чувство юмора, артистичность и яркая улыбка - это то, что подарит вам этим пятничным вечером Мария. 

На днях хореограф Мария Гольцман вместе со своей труппой представили зрителям балет-сказку для детей и взрослых - «Алиса в стране Чудес», представление прошло с аншлагом. «Замечательно-чудесная, сказочная, красочная, танцевальная, музыкальная и немножечкко сумасшедшая получилась Алиса», - сказала Мария Гольцман. 

Мария Гольцман и Света Карабут

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Мария Гольцман меньше, чем за минуту надела пуанты в прямом эфире Limon LIVE, удивила ведущих Эдгара Гергеля и Свету Карабут своими яркими танцами. Кроме того, Мария смогла угадать исполнителей всех загаданных для нее песен про балет. 

Также в этом выпуске мы поговорили о конкуренции в балете и многом другом.

Смотрите Limon LIVE и отдыхайте вместе с нами. Теперь мы в эфире по пятницам! 

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