Шикарная квартира Осина может уйти с молотка за долги

Весной этого в одном из интервью Осин сообщил: "Мне надо платить за гараж, за студию, за квартиру, за телевидение, за интернет. И за мамину квартиру, хотя мамы уже нет, но за квартиру надо платить. Но на так-шоу, где платят, больше не хожу, потому что в последний раз они меня обманули. Мне дали конверт с обещанными деньгами (около 4 тыс. евро), я человек доверчивый, пришел домой и только тогда открыл его. А там 1300 евро не хватает! А это деньги для меня. Но, я думаю, и для каждого человека это деньги".