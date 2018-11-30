Близкие рассказали о состоянии впавшей в кому солистки группы «Фристайл»

Близкие Нины периодически выходят на связь с поклонниками, чтобы рассказать о ее состоянии. Но новости пока, увы, печальны. Как сообщал в августе Андрей Разин, Кирсо перенесла сложнейшую операцию и за ее здоровье теперь молится вся семья.

В конце ноября интервью прессе дал гитарист коллектива Сергея Ганжи. Мужчина сообщил, что, к сожалению, улучшений в состоянии певицы не наблюдается:

«Никаких изменений в лучшую сторону в ее состоянии не происходит. Она до сих пор находится в длительной коме. Врачи сказать ничего не могут, пока Нина не придет в себя. Ведь мозг — это самая неизведанная часть нашего организма. Надеемся на чудо!»

Также Ганжи добавил, что Кирсо перевели из Киева в Полтаву. Предыдущая клиника требовала за услуги огромные деньги, а специалисты, как уверяет гитарист, издевались над больной и ее близкими: приоткрывали Нине глаза и отсылали родным фото с подписью, будто та приходит в себя, сообщает sobesednik.ru.