Помолодевшая Ирина Понаровская рассказала, каким имуществом владеет в Эстонии

Однако долго без публики жить не смогла. В середине 2018 года представитель артистки заявила, что Понаровская возвращается на сцену — о больших концертах и гастролях речи не идет, но Ирина готова выступать на заказных мероприятиях, так как соскучилась по зрителю и музыке.

Артистка решилась не только на возвращение на сцену, но и на общение с публикой. Ирина Витальевна стала героиней шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», где рассказала о своей жизни. Она практически не общается с коллегами по шоу-бизнесу, однако следит за их успехами и поздравляет с важными событиями. Для нее самой сейчас самыми важными людьми являются сын Энтони, рожденный от афроамериканца Вейланда Родда, и внуки Эрик и Шарлотта. Мужа у Понаровской нет, однако она счастлива, что любила и была любимой. Так, Ирина рассказала, что за ней ухаживал человек, ставший из обычного шахтера высокопоставленным чиновником, — его имя женщина отказалась называть.