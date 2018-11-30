Помолодевшая Ирина Понаровская рассказала, каким имуществом владеет в Эстонии

В 80-е и 90-е Ирина Понаровская была одной из главных звезд российской эстрады. Но с годами ее карьера пошла на спад: певица решила отказаться от публичного образа жизни и сосредоточиться на семье и личной жизни, пишет Eg.ru.
Однако долго без публики жить не смогла. В середине 2018 года представитель артистки заявила, что Понаровская возвращается на сцену — о больших концертах и гастролях речи не идет, но Ирина готова выступать на заказных мероприятиях, так как соскучилась по зрителю и музыке.
Артистка решилась не только на возвращение на сцену, но и на общение с публикой. Ирина Витальевна стала героиней шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», где рассказала о своей жизни. Она практически не общается с коллегами по шоу-бизнесу, однако следит за их успехами и поздравляет с важными событиями. Для нее самой сейчас самыми важными людьми являются сын Энтони, рожденный от афроамериканца Вейланда Родда, и внуки Эрик и Шарлотта. Мужа у Понаровской нет, однако она счастлива, что любила и была любимой. Так, Ирина рассказала, что за ней ухаживал человек, ставший из обычного шахтера высокопоставленным чиновником, — его имя женщина отказалась называть.
Также Понаровская развеяла слухи о своем богатстве и обилии зарубежной жилплощади. Поговаривали, что у певицы есть несколько квартир за границей, а также апартаменты в Норвегии, что оказалось неправдой. Во владении Ирины — недвижимость в Москве, Подмосковье и в Эстонии. А слухи о скандинавском доме придумал ее знакомый Александр Богданович.
«Александр Богданович — не совсем вменяемый. Мы знакомы. Он себя возомнил моим директором, видимо, потому что мы живем в одном доме. Когда мои вещи грузили в машину до Эстонии, я ему сказала (разговариваю с ним, как с дурачком), что собираюсь в кругосветное путешествие. Он услышал Норвегию, потом все СМИ написали об этом», — отметила Ирина Витальевна.