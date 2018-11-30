Гениально! Студент придумал шпаргалку, которую сотни тысяч юзеров признали шедевром

Студент выложил фото с листком бумаги. На нем был написан текст, который на первый взгляд при всём желании почти невозможно разобрать. Автор объяснил, что сделать эту шпаргалку он решил, когда учитель позволил им принести на тест одну маленькую карточку с подсказками.

Порой при изготовлении шпаргалок мы, сами того не замечая, неплохо можем подготовиться к проверочным тестам или экзаменам. Так, похоже, и сделал этот студент, который решил уместить на листке в два раза больше информации. И придумал при этом идеальный лайфхак для учащихся. Он написал два текста разными чернилами — синими и красными — один поверх другого. А чтобы это можно было прочесть, прикрепил к листку два пластиковых кружка. Если смотреть через синий — можно прочесть то, что написано красными чернилами, и наоборот.