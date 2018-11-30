Сюрприз под елкой. Как выбрать подарок и не прослыть занудой

Спешим избавить читателей от этих трудностей. Чтобы вы не отвлекались на банальный ассортимент вроде ёлочных украшений, праздных безделушек или никчёмных сувениров, мы подготовили небольшой, но содержательный дайджест идей новогодних подарков. Нетрадиционные и экстравагантные, но в любом случае не обременительные для вашего кошелька подарки — в списке Life.ru.

Ищем приключения

Подарите незабываемые впечатления и яркие эмоции. Вариантов интересного времяпрепровождения для одиночки, пары и целой компании много. Можно подарить неожиданную экскурсию, не обкатанную толпами туристов, а вполне оригинальную — путешествие по крышам города или в его подземной части, по мистическим местам и литературным маршрутам. Сегодня экскурсионные компании и их гиды предлагают большой выбор захватывающих и по-настоящему остросюжетных походов. Путешествие можно наметить на каникулы.

Другой вариант раскрасить яркими цветами настроение близким, а заодно и самому себе — пройти квест. Сегодня такой досуг пользуется большой популярностью — когда еще ты сможешь почувствовать себя супергероем и пройти массу испытаний на логику, смекалку и физическую выносливость. Искать ключ от тайной комнаты или спасаться от нашествия зомби, ограбить банк или сбежать из тюрьмы — сейчас предлагается столько вариантов квестов, что ограничиваются они, кажется, только вашей фантазией.

Смарт-подход: для пользы и развлечения

Стремительно развивающийся мир технологий позволяет сегодня получать яркие впечатления не выходя из дома. Погулять по улочкам старинных городов или покататься на американских горках — легко! Эти возможности предоставят очки или шлем виртуальной реальности, созданные для любителей игр, фильмов и киберпутешествий. Новомодный гаджет позволяет по-настоящему ощутить происходящие по ту сторону экрана события за счет получения реалистичной 3D-картинки. Конечно, это удовольствие не из дешевых, но на рынке присутствуют устройства разной ценовой категории.

Если тот, кому вы готовите презент, — фанат практичных подарков и вы располагаете нужной суммой, подарите умные часы. Они станут не только отличным дополнением к мобильному телефону (на них можно получать сообщения, принимать звонки, общаться в мессенджерах и т. д.), но и незаменимым помощником в делах. Часы смогут разбудить с утра, посчитать шаги и калории и справиться с другими немаловажными задачами.

Умные часы можно подарить ребенку. Это будет полезно всей семье: дитя в любой момент может связаться с родителями, а родители — узнать о его местонахождении. Если вы подыскиваете подарок взрослому любителю спорта, то купите фитнес-браслет. По весу он меньше, чем часы, но при этом имеет набор необходимых для поддержания здоровья и отслеживания спортивных достижений функций.

Неконсервативный подход