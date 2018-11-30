Задержан cын Игоря Талькова: ему может грозить срок

Его внедорожник остановили для проверки документов, и Талькова-младшего повезли на экспертизу, но он от нее отказался. Кстати, его не впервые останавливают. Сына знаменитости уже ловили за рулем пьяным, и в 2016 году лишили прав. Теперь на Игоря хотят завести уголовное дело по статье 264.1, и ему грозит срок до двух лет лишения свободы.