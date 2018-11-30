Пт, 30.11.2018
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Лысая супермодель показала свою прелесть... Теперь понятно, почему она была одинока Видео не для слабонервных...

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Английская модель, у которой 41,3 млн подписчиков в Instargam, притворилась Голлумом — персонажем из экранизаций Джона Толкина. И кто бы что ни говорил про актерские способности девушки, напугать поклонников ей с легкостью удалось.

Кара опубликовала ролик, где появилась лысой и, похоже, совсем обнаженно. Знаменитую фразу "Моя прелесть" (My Precious), которую произносил персонаж, она дополнила богатой и жутковатой мимикой. А в подписи к видео модель пошутила на тему своих личных отношений и указала, что ролик снимался давно.

Видео за несколько часов набрало более миллиона лайков, но многих поклонников оно шокировало. В комментариях они отметили, что модель действительно их напугала. Впрочем, некоторые стали интересоваться, все ли в порядке с их любимицей.

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