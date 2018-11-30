Лысая супермодель показала свою прелесть... Теперь понятно, почему она была одинока

Кара опубликовала ролик, где появилась лысой и, похоже, совсем обнаженно. Знаменитую фразу "Моя прелесть" (My Precious), которую произносил персонаж, она дополнила богатой и жутковатой мимикой. А в подписи к видео модель пошутила на тему своих личных отношений и указала, что ролик снимался давно.

Видео за несколько часов набрало более миллиона лайков, но многих поклонников оно шокировало. В комментариях они отметили, что модель действительно их напугала. Впрочем, некоторые стали интересоваться, все ли в порядке с их любимицей.