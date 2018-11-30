Бортпроводники рассказали, каким пассажирам уделяют пристальное внимание

Члены экипажа выискивают крупных и физически сильных пассажиров, чтобы обратиться к ним за помощью в случае конфликтных ситуаций во время полёта, пишет издание.

— Если я вижу людей мускулистых и физически сильных, я запоминаю их лица и мысленно отмечаю, где эти люди сидят. Я считаю таких людей потенциальными помощниками для меня. В случае нападения на кого-то в полёте или даже на меня я попрошу одного из этих людей о помощи, если она необходима, — рассказала стюардесса с 27-летним стажем Дженис Бриджер.

Помощь может заключаться в принуждении или сдерживании неуправляемого пассажира.

— Мы надеемся, что такие ситуации никогда не произойдут, но мы будем готовиться на всякий случай, — добавила стюардесса.