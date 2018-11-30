Сестра Евгения Осина шокировала признанием

Многие надеялись, что он все-таки сможет победить алкоголизм и вернется к выступлениям. Однако его пагубная страсть оказалась сильнее. Евгений умер с рюмкой в руках. Альбина нашла его, лежащим на диване. В руке у него была крепко зажата рюмка. По словам сестры артиста, это было ужасное зрелище, пишет 7d.org.ua.