Пт, 30.11.2018
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  • Сестра Евгения Осина шокировала признанием

Сестра Евгения Осина шокировала признанием

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Евгений Осин.

ФОТО: официальный сайт Евгения Осина

Именно Альбина нашла умершего Евгения Осина в его квартире. Только спустя время после похорон она решилась рассказать,  что было в руках у ее скончавшегося брата. Смерть Евгения Осина шокировала публику. 

Многие надеялись, что он все-таки сможет победить алкоголизм и вернется к выступлениям. Однако его пагубная страсть оказалась сильнее. Евгений умер с рюмкой в руках. Альбина нашла его, лежащим на диване. В руке у него была крепко зажата рюмка. По словам сестры артиста, это было ужасное зрелище, пишет 7d.org.ua.

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