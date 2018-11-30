Рита Ора в неудачном платье опозорилась перед публикой

В четверг, 29 ноября, артистка посетила вечеринку Cartier Precious Cargo в Сиднее. Рита Ора появилась перед фотографами в легком бежевом платье от голландского модельера Ирис ван Херпен и туфлях-лодочках на высоком каблуке. Во время прохода по красной дорожке подул сильный ветер, который поднял подол ее платья. Однако звезда ничуть не смутилась и продолжила улыбаться перед камерами.

Исполнительница посетила Австралию в рамках продвижения своего нового альбома "Phoenix". В среду Рита выступила на церемонии награждения ARIA Awards, где она исполнила свой хит "Let You Love Me". О том, какое сильное волнение она испытала перед шоу, певица рассказала в интервью The Daily Telegraph.

"Я хочу произвести хорошее впечатление на публику. Мне очень хочется познакомиться с австралийской культурой и музыкой поближе, поэтому я не могу не волноваться", – поделилась исполнительница.