Рита Ора в неудачном платье опозорилась перед публикой

Исполнительница посетила Австралию в рамках продвижения своего нового альбома "Phoenix". В среду Рита выступила на церемонии награждения ARIA Awards, где она исполнила свой хит "Let You Love Me". О том, какое сильное волнение она испытала перед шоу, певица рассказала в интервью The Daily Telegraph.