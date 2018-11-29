Депардье дал показания об изнасиловании
29 ноября 2018, 20:41
Французский актер Жерар Депардье, который подозревается в изнасиловании 20-летней актрисы, явился на допрос и дал показания, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на RTL.
Сообщается, что после беседы с сотрудниками правоохранительных органов актера отпустили. О чем именно Депардье говорил на допросе не сообщается, пишет Rus.tvnet.lv.
По словам истицы, Депардье дважды домогался до нее в августе в ходе неформальной репетиции театральной пьесы в своем парижском доме. Он является другом отца актрисы и пообещал оказать ей помощь, дав несколько консультаций по поводу карьеры.
Ранее Депардье заявлял, что потрясен данными обвинениями, тем более от девушки, которую знает лично.