Депардье дал показания об изнасиловании

Сообщается, что после беседы с сотрудниками правоохранительных органов актера отпустили. О чем именно Депардье говорил на допросе не сообщается, пишет Rus.tvnet.lv.

По словам истицы, Депардье дважды домогался до нее в августе в ходе неформальной репетиции театральной пьесы в своем парижском доме. Он является другом отца актрисы и пообещал оказать ей помощь, дав несколько консультаций по поводу карьеры.