Объявлен кастинг в группу SEREBRO! Участвовать могут и девушки из Эстонии
29 ноября 2018, 18:25
Группа SEREBRO - это триединство. Сегодня история меняется, сохраняя главное — свою силу и музыку. Вы увидите рождение нового SEREBRO. Кто они, новые солистки? Как они будут выглядеть? Мы не знаем, но точно уверены - это будет новая жизнь, новая ступень и другая страница в истории группы.
Лейбл MALFA объявляет кастинг на трёх новых солисток группы SEREBRO. Выкладывайте видео продолжительностью в одну минуту в свой аккаунт в Instagram с исполнением любой песни. Под постом укажите: фамилию, имя, возраст и рост. Не забудьте про хэштег проекта #serebrocasting, по которому Максим Фадеев будет отсматривать заявки.
4 декабря MALFA остановит прием заявок и объявит второй этап кастинга.