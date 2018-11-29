Объявлен кастинг в группу SEREBRO! Участвовать могут и девушки из Эстонии

Группа SEREBRO - это триединство. Сегодня история меняется, сохраняя главное — свою силу и музыку. Вы увидите рождение нового SEREBRO. Кто они, новые солистки? Как они будут выглядеть? Мы не знаем, но точно уверены - это будет новая жизнь, новая ступень и другая страница в истории группы.