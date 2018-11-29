А была ли драка? Вот чем кончилась история о ссоре Оюланд с соседом

В тот же день, буквально спустя пару минут после ссоры с соседом, Кристийна Оюланд опубликовала в социальной сети видео, в котором рассказала о случившемся: по ее словам, сосед пришел к ней на участок и вывернул ей руку, она в ответ продырявила ему футболку.

Примерно пять минут назад ко мне зашел сосед, решил вывернуть мне руку. Но я тоже не девчонка, проделала ему дырку в футболке ... Ребеночек моего соседа не умеет жить в деревне. Не знает, что маленькие собачки здесь всегда на свободном выгуле.

В конце видео Кристийна сообщила, что собирается снять побои и вечером того же дня опубликовала снимок своей перебинтованной руки, а после сообщила, что написала заявление в полицию и не будет давать никаких комментариев до завершения расследования.

На сегодняшний день расследование прекращено. Как удалось выяснить порталу Elu24, полиция установила, что между соседями не было физического контакта, имела место словестная перепалка.

Конфликт произошел вечером 26 июля. В волости Ихула 17-летняя девушка направлялась домой на велосипеде. Когда она проезжала участок, пренадлежащий политику Кристийне Оюланд, на нее набросились две маленькие собаки. Девушка упала с велосипеда вследствие чего получила легкие повреждения. В тот же вечер родители девушки пришли к Кристийне Оюланд, где между отцом девушки и политиком разгорелась ссора.

Мужчина в тот же день сообщил о случившемся в полицию. Позже в полицию также обратилась Кристийна Оюланд, которая заявила, что отец девушки повредил ей руку.

«Для расследования случившегося полиция начала уголовное производство. Собранные в ходе расследования доказательства указывают на то, что между соседями произошла эмоциональная ссора. После произошедшего владелица собак обратилась в отделение скорой помощи, однако документы не указывают на то, что ее здоровью был причинен вред. Надеюсь, что в дальнейшем они смогут решать вопросы мирно. Еще лучше было бы, если бы стороны смогли договориться и из них получились бы добрые соседи», - сказал помощник прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Максим Кинк.

Напомним, сообщение о случившемся вызвало целый шквал обсуждений и критики в социальных сетях.

В комментариях в Facebook стали высказываться местные жители, чьи мнения разделились. Кстати, несмотря на то, что в опубликованном видео Кристийна улыбается и называет ситуацию смешной, она признается, что это первый случай в ее жизни, когда мужчина поднял на нее руку. «Очень интересный опыт – насилие, которое ошеломляет и пугает», - высказалась она о случившемся до того, как отправиться в отделение скорой помощи и зафиксировать повреждения на своей правой руке.

Kristiina Ojulandi kommentaar. ФОТО: Kristiina Ojuland / Facebook

По словам жительницы Неэме, c собаками Оюланд и раньше были проблемы. «Они уже портили одежду прохожим, а Оюланд начала быстро строить ограду, чтобы собаки не выходили за территорию. Видимо, это не сильно помогло», - сказала Карин.