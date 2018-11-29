Найден хитрый способ получения скидок в аэропортах

«Перед рейсом в Сан-Франциско я решила позавтракать в аэропорту. Чуть позже я заметила по чеку, что мне сделали скидку сотрудника, — поделилась она на Reddit. — Когда я убирала чек в карман, я нашла квитанции из других аэропортов и, за исключением одного, на них была скидка сотрудника. Однако стюардессой я здесь не работаю».