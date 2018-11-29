Принимать душ - может быть очень опасно!

Мы знаем, что различные бактерии населяют любую поверхность в нашем доме, однако, именно в душе они смертоноснее потому, что им уделяется гораздо меньше внимания. Мы ошибочно полагаем, что если душ предназначен для очищения тела, то и микробы сами по себе исчезают с лейки душа. Но это одно из самых опасных мест, где порой опасных бактерий может быть гораздо больше, чем на самом унитазе. Из множества отверстий на лейке выходит то горячая, то холодная вода, создавая влажные условия, которые считаются благоприятными для быстрого размножения бактерий. Пользуясь душем, человек может заболеть. Во время водной процедуры мы не перестаем дышать и вдыхаем микробы, которые проникают в легкие и могут, к примеру, спровоцировать тяжелую форму инфекции легких.

Первые признаки любой бактериальной инфекции схожи с симптомами гриппа. Если вы начали кашлять, хрипеть, вас тошнит и замучила диарея без очевидных причин, то возможно вас настигла бактериальная инфекция. Больше других рискуют заразиться люди с болезнями легких или со слабой иммунной системой, поэтому они должны следовать особым рекомендациям специалистов.