Принимать душ - может быть очень опасно!

Каждый из нас в конце рабочего дня или после долгой дороги стремится быстрее принять душ. Эта водная процедура помогает нашему телу расслабиться и успокоиться, а также очистить кожу от грязи. Однако вы можете быть шокированы, узнав, что на самом деле душ может оставить на теле больше микробов, чем смыть, пишет Medicinform.net.
Мы знаем, что различные бактерии населяют любую поверхность в нашем доме, однако, именно в душе они смертоноснее потому, что им уделяется гораздо меньше внимания. Мы ошибочно полагаем, что если душ предназначен для очищения тела, то и микробы сами по себе исчезают с лейки душа. Но это одно из самых опасных мест, где порой опасных бактерий может быть гораздо больше, чем на самом унитазе. Из множества отверстий на лейке выходит то горячая, то холодная вода, создавая влажные условия, которые считаются благоприятными для быстрого размножения бактерий. Пользуясь душем, человек может заболеть. Во время водной процедуры мы не перестаем дышать и вдыхаем микробы, которые проникают в легкие и могут, к примеру, спровоцировать тяжелую форму инфекции легких.
Первые признаки любой бактериальной инфекции схожи с симптомами гриппа. Если вы начали кашлять, хрипеть, вас тошнит и замучила диарея без очевидных причин, то возможно вас настигла бактериальная инфекция. Больше других рискуют заразиться люди с болезнями легких или со слабой иммунной системой, поэтому они должны следовать особым рекомендациям специалистов.
Эксперты, конечно же, не призывают отказаться от душа и перейти на мытье при помощи ведра с ковшиком. Они призывают людей быть острожными с этим устройством. Обязательно мойте лейку раз в неделю, а не раз в месяц или даже реже. При этом недостаточно простой воды или мыльного раствора, лучше применять сильные дезинфицирующие средства. Если появились черные или зеленые пятная, лучше сменить душ на новый. Помните, ни один из уголков в вашей ванной комнате без регулярной уборки не может оставаться чистым от микробов.