Маленький сын известного актера умер сразу после ухода его из семьи

Дмитрий узнал об этом случайно, от знакомых в Москве. Бывшая жена и ее родственники даже не сообщили ему о страшной трагедии. До сих пор артист с огромным трудом вспоминает этот черный период своей жизни.

«Это моя боль, я никого не виню», — говорит Щербина.

Гибель сына стала для актера «диким ударом», но он все же успел приехать в Питер на похороны, отменив съемки и спектакли. На кладбище родственники со стороны Ольги отвернулись от него и уехали, даже не пригласив на поминки.

Роман молодых актеров Дмитрия и Ольги развивался бурно и стремительно. Щербина разрывался между двумя городами: Ольга не хотела бросать Петербург (преуспевающая актриса была задействована во многих спектаклях и фильмах) , а Дмитрий был очень востребованным в Москве.

Ольга Павловец ФОТО: Кадр из сериала

Несколько лет Щербина ездил в Петербург при первой же возможности, чтобы как можно чаще видеться с любимыми женой и сыном. Однако брак все-таки распался. А через несколько дней после развода утонул Прохор.

В то сложное время актера поддержала девушка. Она была почти вдвое моложе Дмитрия. Видимо, поэтому он долго не мог признаться ей в своих чувствах.

Но, спустя некоторое время Дмитрий и Ксения поженились. В браке родились две дочки. После рождения первой – Даши – семье пророчили долгое и счастливое будущее. Но и этот союз оказался кратковременным.

Сейчас актер женат в третий раз. О семье известно только то, что у пары подрастает дочка Лиза. Все остальное скрыто от посторонних глаз. Актер, наученный горьким опытом, считает, что счастье любит тишину.

Дмитрий Щербина известный зрителю по ролям в фильмах и сериалах: «Две судьбы», «Фартовый», «Бункер», «Есенин», «Адмирал», «Ермоловы», «Страсти по Чапаю», «Москва.Три вокзала», а также многих других.