«Где бедра?»: подписчики Алены Шишковой ищут волнующие изгибы фигуры на ее новом фото

Фигура Алены Шишковой вызывает зависть у многих женщин. Тем не менее недавно подписчики модели удивились, увидев свежее фото знаменитости.
26-летняя Алена Шишкова гордится своей фигурой, которая, кстати, ни капли не изменилась даже после родов. В чем только ни обвиняют пользователи Сети стройную Алену — в соблюдении странных диет, безжалостной ретуши своих снимков и даже в анорексии. Несмотря на все это, Шишкова хранит молчание насчет своих секретов красоты. Недавно блондинка поделилась со своими подписчиками новым фото.
Удивленные поклонники заметили, что бедра Алены резко уменьшились в размере. На фото нет и намека на округлые формы, которые можно увидеть на других фотографиях знаменитости.
Подписчики Алены предположили, что в неудачном фото виноват ее спортивный костюм. Возможно, Шишковой просто не идет такая низкая посадка брюк. А может быть, девушка просто неудачно отретушировала фото, ведь этим «грешат» многие звезды.