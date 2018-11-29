«Где бедра?»: подписчики Алены Шишковой ищут волнующие изгибы фигуры на ее новом фото

26-летняя Алена Шишкова гордится своей фигурой, которая, кстати, ни капли не изменилась даже после родов. В чем только ни обвиняют пользователи Сети стройную Алену — в соблюдении странных диет, безжалостной ретуши своих снимков и даже в анорексии. Несмотря на все это, Шишкова хранит молчание насчет своих секретов красоты. Недавно блондинка поделилась со своими подписчиками новым фото.

Удивленные поклонники заметили, что бедра Алены резко уменьшились в размере. На фото нет и намека на округлые формы, которые можно увидеть на других фотографиях знаменитости.