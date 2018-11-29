Фото: 45-летняя Юлия Высоцкая поделилась романтическим снимком мужем
29 ноября 2018, 17:10
Юлия Высоцкая в очередной раз поделилась со своими фолловерами романтическим фото с 81-летним мужем Андреем Кончаловским.
Актриса опубликовала в Stories в Instagram букет роз, а затем совместный снимок с супругом. Сейчас звезды российского кино находятся в Венеции. Юлия, которая на несколько дней улетала в Москву, где посетила несколько светских мероприятий, вернулась обратно в Италию и наслаждается видами города на воде.