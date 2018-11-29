Фото: 45-летняя Юлия Высоцкая поделилась романтическим снимком мужем

Актриса опубликовала в Stories в Instagram букет роз, а затем совместный снимок с супругом. Сейчас звезды российского кино находятся в Венеции. Юлия, которая на несколько дней улетала в Москву, где посетила несколько светских мероприятий, вернулась обратно в Италию и наслаждается видами города на воде.