Праздничный розыгрыш! Яркие новогодние представления ждут своих маленьких зрителей

В этом году Skazka приготовила разнообразные представления на любой вкус и возраст.

ДЕД МОРОЗ СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД – состоится 25 декабря в 13.00

Сюжет озорной, веселый в русском стиле с Бабой Ягой, Дедом Морозом и героями любимых сказок.

Сюрприз! Впервые ребята должны будут найти стрелки волшебных часов в зрительном зале. Игры, загадки, танцы, интригующая сюжетная линия…

Интересен детям от 3 до 10 лет.

ФОТО: Промо

ВОЛШЕБНАЯ ЕЛКА-4 – состоится 26 декабря в 13.00 и 17.00

Московский театр «Чудаки» уже полюбился нашему зрителю. В этом году после успешных гастролей по Америке, Канаде и Германии, театр заглянут в Прибалтику.

На этот раз перед зрителем предстанут новые, чудоковатые герои: олень, огромный волк с горящими глазами, заяц с морковкой. По залу будут летать не шары как обычно, а капуста, блины, морковка…

«Чудаки» умеют шутить и удивлять маленького зрителя, недаром они так востребованы в самых престижных залах мира. Новый спектакль интересен как взрослым так и детям любого возраста.

Перед новогодними представлениями можно прочитать стихи Деду Морозу, поиграть с героями сказок в фойе, сфотографироваться у самой красивой и нарядной елки. После представления каждый ребенок, который придет на сказку, получит сладкий подарок.