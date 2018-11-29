Праздничный розыгрыш! Яркие новогодние представления ждут своих маленьких зрителей

Что подарить ребенку, который подчас избалован разными подарками? Предлагаем сходить на сказку в самый уютный зал Alexela, с самой большой и нарядной елкой.
В этом году Skazka приготовила разнообразные представления на любой вкус и возраст.
ДЕД МОРОЗ СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД – состоится 25 декабря в 13.00
Сюжет озорной, веселый в русском стиле с Бабой Ягой, Дедом Морозом и героями любимых сказок.
Сюрприз! Впервые ребята должны будут найти стрелки волшебных часов в зрительном зале. Игры, загадки, танцы, интригующая сюжетная линия…
Интересен детям от 3 до 10 лет.
ВОЛШЕБНАЯ ЕЛКА-4 – состоится 26 декабря в 13.00 и 17.00
Московский театр «Чудаки» уже полюбился нашему зрителю. В этом году после успешных гастролей по Америке, Канаде и Германии, театр заглянут в Прибалтику.
На этот раз перед зрителем предстанут новые, чудоковатые герои: олень, огромный волк с горящими глазами, заяц с морковкой. По залу будут летать не шары как обычно, а капуста, блины, морковка…
«Чудаки» умеют шутить и удивлять маленького зрителя, недаром они так востребованы в самых престижных залах мира. Новый спектакль интересен как взрослым так и детям любого возраста.
Перед новогодними представлениями можно прочитать стихи Деду Морозу, поиграть с героями сказок в фойе, сфотографироваться у самой красивой и нарядной елки. После представления каждый ребенок, который придет на сказку, получит сладкий подарок.
ВНИМАНИЕ! Для своих читателей портал Limon.ee разыгрывает билеты на эти два ярких новогодних представления. Условия игры ищите на нашей официальной страничке в Facebook. Удачи!