Самый сексуальный русский дуэт выступит в Йыхви: вход для всех свободный!

Песни пары звучат на радиостанциях как минимум трех стран: Эстонии, Латвии и России. Музыку коллектива слушают не только в этих государствах. А мы будем наслаждаться творчеством «Пары Тайн» уже в эту субботу.

Коллектив уже обратился к своим подписчиками в Facebook и пригласил всех на выступление. Сегодня стало известно, что вход для всех свободный.

«Йыхви, уже 1 декабря в 13:00 мы с вами встретимся вновь в Jõhvi Spordihall! В этот раз Пара Тайн выступит на закрытии сезона 2018 футбольного клуба Jõhvi FC Phoenix. Ведущий праздника - Денис Васильевич (Deniss Karabljoff). Специальные гости: мегапопулярный дуэт ПараТайн и Театр «ТУУЛЕВЕСКИ». Мы уже не можем дождаться этого невероятного события и нашей с вами встречи!»

Музыкальный коллектив в последний месяц интригует своих поклонников и готовит для них какую-то сенсационную новость, о которой в прессе пока не сообщается. Фанаты коллектива ломают голову, что же такое скоро случится, и уже даже подумали, что скоро в «Паре Тайн» будет пополнение. Группа пока никак не комментирует данную новость.