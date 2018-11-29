Видео: что скрывает в себе знаменитая Ивангородская крепость? Вы только посмотрите этот ролик!

Жители и гости приграничного города Нарва частенько фотографируются на фоне Ивангородской крепости, которая расположена на берегу реки Нарва, на границе Эстонии и России. Но далеко не все знают, как выглядит крепость изнутри. Сегодня портал Limon.ee решил обратить на нее свой взор.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выложил традиционный для понедельника видеоролик, в котором приглашает всех полюбоваться красотами региона. В этот понедельник выбор пал на приграничный Ивангород (Россия).
Видео демонстрирует с высоты птичьего полета западную границу России, где расположена Крепость Ивана III, построенная в XV веке. Эту красивейшую достопримечательность может увидеть не каждый турист, поскольку Ивангород входит в пограничную зону въезд в него осуществляется по определенным правилам. «Ждём решения погранслужбы об упрощении режима посещения крепости для российских граждан», — написал Александр Дрозденко в своем блоге в Instagram.
Напомним, переговоры о послаблении правил посещения Ивангорода идут с 2017 года. А пока посетить пограничную зону можно только по установленным законодательством России порядкам. Жители Эстонии, у которых российский паспорт, серый паспорт или виза в РФ, естественно, могут посетить как сам город, так и крепость.
Ивангородская крепость – самая крупная среди других подобных сооружений на северо-западе России. Она занимает территорию площадью около пяти гектаров, а общая длина стен достигает 1350 метров. За всю историю крепости Ивангород было построено пятнадцать башен.
Строение было сильно разрушено во время Великой Отечественной войны, что стало причиной проведения реставрационных работ. Но они были остановлены в 90-х годах двадцатого столетия.
Ивангородская крепость представляет научный и эстетический интерес. Все ее объекты являются подлинниками и созданы в XV-XVII веках.
🏰 Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выложил традиционный для понедельника видеоролик, в котором приглашает всех полюбоваться красотами региона. Сегодня выбор пал на приграничный Ивангород. Видео демонстрирует с высоты птичьего полета западную границу России, где расположена Крепость Ивана III, построенная в XV веке. Эту красивейшую достопримечательность может увидеть не каждый турист, поскольку Ивангород входит в пограничную зону въезд в него в осуществляется по определенным правилам. «Ждём решения погранслужбы об упрощении режима посещения крепости для российских граждан», — написал Александр Дрозденко в своем блоге в Instagram. Напомним, переговоры о послаблении правил посещения Ивангорода идут с 2017 года. А пока посетить пограничную зону можно только по установленным законодательством России порядкам. Ивангородская крепость – самая крупная среди других подобных сооружений на северо-западе России. Она занимает территорию площадью около пяти гектаров, а общая длина стен достигает 1350 метров. За всю историю крепости Ивангород было построено пятнадцать башен. Строение было сильно разрушено во время Великой Отечественной войны, что стало причиной проведения реставрационных работ. Но они были остановлены в 90-х годах двадцатого столетия. Ивангородская крепость представляет научный и эстетический интерес. Все ее объекты являются подлинниками и созданы в XV-XVII веках. Источник: online47.ru . . . Photo by @drozdenko_au . . #Мой_Ивангород #Ивангород #спб #крепость #пригородыленобласти #ленобласть #ленинградскаяобласть #ивангородскаякрепость #пригородыспб #граница #российскоэстонскаяграница #границароссии #ивн #мояленобласть #пригород #ivangorod #russia #эстония #нарва #длятуриста #туристленобласти #водопад #нарвскиеводопады #кренгольм
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ивангородская крепость, 1492 г. Была создана по личному указу Ивана III для защиты от ливонских и шведских войск. Крепость красивая, сохранившаяся, историчная, вековая, мощная и еще кучу эпитетов можно добавить. История у нее классическая - построили одни, отвоевали другие, присоединили к третьим, пустили события снова по кругу, вернули обратно, ох уж эти войны. Самое интересное, что от многих людей можно услышать: "а че там в этом Ивангороде делать? Там кроме этой крепости смотреть нечего". А правда? Да быть не может! Вот так попадос. Че делать-то? По барам шляться? Или дома на диване жопу отсиживать? Выходной же, ёпта. Дайте пива и кинчик - вот збс. Реально, у меня подгорает от такого мышления. И я лучше приеду в 9 вечера в субботу в Ивангород, чтобы кроме этой крепости ничего больше не увидеть, чем проволоку жалкое существование перед телеком и в смартфоне, пересматривая чужие страницы в зависти. Алло? Вы там на связи? За собой последите. Нет, я не против того, что и как люди выбирают в своей жизни - это их личное дело. Я и сама пью вино, матерюсь и иногда лежу на диване. Но меня так забомбило, когда я уже в который раз услышала подобные слова. Лучше я потрачу все свои ресурсы на впечатление, на пару часов под ночь в Таллине. Лучше я приеду в 3 ночи домой, а в 7 уже встану на работу. Но в итоге буду счастлива и наполнена смыслом. И в конце скажу себе спасибо за это. . . . #бомбануло#ивангород#ивангородскаякрепость#spb#petersburg#ленобласть#петербург#abandoned#history#snapseed#ленинградскаяобласть#spbgram#natureview#view#natureplace#нарва#крепость#забытыеместа#narva#brokenbuilding#desert#batter#wilds#fortress#architecture#stonebridge#middleages