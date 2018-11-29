Видео: что скрывает в себе знаменитая Ивангородская крепость? Вы только посмотрите этот ролик!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выложил традиционный для понедельника видеоролик, в котором приглашает всех полюбоваться красотами региона. В этот понедельник выбор пал на приграничный Ивангород (Россия).

Видео демонстрирует с высоты птичьего полета западную границу России, где расположена Крепость Ивана III, построенная в XV веке. Эту красивейшую достопримечательность может увидеть не каждый турист, поскольку Ивангород входит в пограничную зону въезд в него осуществляется по определенным правилам. «Ждём решения погранслужбы об упрощении режима посещения крепости для российских граждан», — написал Александр Дрозденко в своем блоге в Instagram.

Напомним, переговоры о послаблении правил посещения Ивангорода идут с 2017 года. А пока посетить пограничную зону можно только по установленным законодательством России порядкам. Жители Эстонии, у которых российский паспорт, серый паспорт или виза в РФ, естественно, могут посетить как сам город, так и крепость.

Ивангородская крепость – самая крупная среди других подобных сооружений на северо-западе России. Она занимает территорию площадью около пяти гектаров, а общая длина стен достигает 1350 метров. За всю историю крепости Ивангород было построено пятнадцать башен.

Строение было сильно разрушено во время Великой Отечественной войны, что стало причиной проведения реставрационных работ. Но они были остановлены в 90-х годах двадцатого столетия.