Горячее видео готово! Демонические танцы девушек у шеста в самом центре Таллинна сведут вас с ума

Впервые «Танцевальный Рай» распахнул свои врата и гости оказались на планете Ретро, где каждый стал участником волшебного путешествия во времени, оказавшись в самом центре ретро-вечеринки, танцуя под самые горячие хиты ушедших 90-х! «Танцевальный Рай - special RETRO PARTY» – это особый микс, где звучит 50 процентов ярких российских хитов и 50 процентов самых современных хитов российской музыки, специальные декорации, лазерное шоу и спецэффекты!