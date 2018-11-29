Горячее видео готово! Демонические танцы девушек у шеста в самом центре Таллинна сведут вас с ума

Впервые гости «Танцевального Рая» побывали на другой планете – планете РЕТРО! В пятницу, 9 ноября, в ночном клубе Hollywood состоялась любимая вечеринка - «Танцевальный Рай special RETRO PARTY»!
Впервые «Танцевальный Рай» распахнул свои врата и гости оказались на планете Ретро, где каждый стал участником волшебного путешествия во времени, оказавшись в самом центре ретро-вечеринки, танцуя под самые горячие хиты ушедших 90-х! «Танцевальный Рай - special RETRO PARTY» – это особый микс, где звучит 50 процентов ярких российских хитов и 50 процентов самых современных хитов российской музыки, специальные декорации, лазерное шоу и спецэффекты!
Это другая галактика, планета любимой музыки и приятных воспоминаний, это атмосфера удивительного времени, где музыка связала два поколения, когда кто-то вспомнил свои 18, а кому-то только исполнилось 18 - где дети вместе с родителями смогли разделить воспоминания их молодости, это волшебная планета - «планета РЕТРО»!
Видео наконец-то готово, скорее смотрите! В кадре много соблазнительных красоток!