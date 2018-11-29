Попались! Пять знаков Зодиака, которые чаще всего лгут

1. Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы — самые известные лжецы среди всех знаков Зодиака. Они всегда что-то планируют и плетут интриги. У них столько скрытых мотивов, что довериться представителю этого знака будет огромной ошибкой для каждого. Скорпионы говорят одно, а думают совершенно другое. Также они довольно расчетливые, и у них хорошо получается обманывать других.

2. Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы попали в этот список потому, что никому не открывают настоящих себя. Они подстраиваются под место, в котором находятся и под людей, с которыми общаются. В Близнецах уживается несколько личностей и никогда не поймешь, какие они на самом деле. Вам придется самим это выяснять, узнавая представителей этого знака все лучше и лучше.

3. Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы часто лгут сами себе. Они настоящие мечтатели. Рыбы закрывают глаза на то, что им не нравится и врут сами себе. Представители этого знака могут придумать что-либо на пустом месте. Они любят раздувать из мухи слона, а также излишне все драматизировать.

4. Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы — серийные лжецы, поскольку они предельно очаровательны и любят манипулировать окружающими. Они необязательно поступают так, чтобы навредить другим. Просто у них хорошо получается использовать свое очарование и дружелюбие, чтобы заставить других им доверять. Получив доверие окружающих, они могут запросто начать ими манипулировать ради своей собственной выгоды.

5. Рак (21 июня — 22 июля)