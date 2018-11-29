Фото: беременная Мария Порошина показала дом, в котором живет за рубежом

Совсем скоро актриса Мария Порошина станет мамой в пятый раз. Накануне родов актриса отправилась на отдых в теплую страну, правда, Мария не стала называть место своего пребывания. Зато Порошина показала в своем микроблоге особняк, в котором проживает на отдыхе.

Двухэтажный коттедж поражает своими размерами, за большими окнами дома можно разглядеть интерьер апартаментов и саму актрису, которая, по всей видимости, занимается своими делами. Кроме того, рядом расположен бассейн с лежаками. Живописный пейзаж дополняют пальмы, раскинувшиеся по всему периметру территории дома.