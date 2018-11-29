Фото: беременная Мария Порошина показала дом, в котором живет за рубежом

45-летняя актриса, находящаяся на позднем сроке беременности, решила расслабиться накануне родов. Мария Порошина покинула родную страну и отправилась за границу. Порошина не спешит делиться подробностями отдыха, зато показала шикарный дом, где она сейчас живет.
Совсем скоро актриса Мария Порошина станет мамой в пятый раз. Накануне родов актриса отправилась на отдых в теплую страну, правда, Мария не стала называть место своего пребывания. Зато Порошина показала в своем микроблоге особняк, в котором проживает на отдыхе.
Двухэтажный коттедж поражает своими размерами, за большими окнами дома можно разглядеть интерьер апартаментов и саму актрису, которая, по всей видимости, занимается своими делами. Кроме того, рядом расположен бассейн с лежаками. Живописный пейзаж дополняют пальмы, раскинувшиеся по всему периметру территории дома.
Напомним, летом Порошина развелась с супругом Ильей Древновым, с которым жила в законном браке на протяжении 17 лет. Актерам, которые то расставались, то вновь сходились, все же не удалось сохранить семью даже ради троих дочерей. Этому была рада мама Марии, которая делилась в одной из передач, что Древнов не торопился помогать супруге ни по хозяйству, ни в воспитании детей.