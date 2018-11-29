Они были идеальной парой. Модель и серфера нашли мертвыми в объятиях друг друга

23-летнюю Мишель Авилу и 20-летнего Кристиана Кента из Ньюпорт-Бич, США, нашла мертвыми мать девушки, вернувшись с работы, передает Life.
У пары было много планов. Они занимались серфингом, собирались путешествовать по миру и перевестись в один университет. Мишель подрабатывала моделью, увлекалась поэзией и хотела стать журналисткой. Молодые люди познакомились в кафе, где работала девушка. К моменту гибели они встречались год и были безумно друг в друга влюблены.
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Но их планам не суждено было сбыться. Перед трагическим днём Мишель и Кристиан, которые обычно любили проводить время вместе, пошли на вечеринку. Но выпили немного, сославшись на то, что оба простужены и принимают антибиотики. Они рано вернулись в дом родителей девушки и легли спать. На следующий день её мама, придя с работы, обнаружила влюблённых мертвыми. Они лежали в постели в объятиях друг друга.
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Несмотря на красивую и счастливую на первый взгляд жизнь, по словам родителей, у пары все же были проблемы. Семья считает, что влюбленные умерли от передозировки опиатов, и эта проблема сейчас широко распространена среди местной молодежи. Хотя результаты экспертизы еще не известны.