Они были идеальной парой. Модель и серфера нашли мертвыми в объятиях друг друга

У пары было много планов. Они занимались серфингом, собирались путешествовать по миру и перевестись в один университет. Мишель подрабатывала моделью, увлекалась поэзией и хотела стать журналисткой. Молодые люди познакомились в кафе, где работала девушка. К моменту гибели они встречались год и были безумно друг в друга влюблены.

Это безумие, как две души могут так глубоко и быстро соединиться... Не могу дождаться, когда появятся ещё более удивительные воспоминания

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Но их планам не суждено было сбыться. Перед трагическим днём Мишель и Кристиан, которые обычно любили проводить время вместе, пошли на вечеринку. Но выпили немного, сославшись на то, что оба простужены и принимают антибиотики. Они рано вернулись в дом родителей девушки и легли спать. На следующий день её мама, придя с работы, обнаружила влюблённых мертвыми. Они лежали в постели в объятиях друг друга.

Двое прекрасных детей. Они были похожи на Ромео и Джульетту. Они умерли, обнимая друг друга