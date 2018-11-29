Долой одежду: 39-летняя сестра Ким Кардашян полностью обнажилась для мужского глянца
29 ноября 2018, 13:40
На новых фото Кортни сполна продемонстрировала свою идеальную фигуру.
Буквально вчера в сети появилась фотосессия Кортни Кардашян для мужского журнала GQ. На снимках мать троих детей позировала в откровенных нарядах, демонстрируя идеальные формы. Однако, судя по всему, редакторам показалось недостаточно оголить лишь некоторые части тела звезды, и потому они также сделали кадры в стиле ню.
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Все сестры семейства Кардашян оголялись для различных изданий, потому и для Кортни это не составило особого труда. На снимках знаменитая красотка позирует в довольно откровенных позах, лишь немного прикрывая рукой оголенную грудь. Смело, не так ли?